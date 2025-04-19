ДТП трапилась 19 квітня біля села Судилків Шепетівського району

На Хмельниччині трапилась ДТП між двома мотоциклістами. Унаслідок отриманих травм 36-річний чоловік загинув, а неповнолітній водій іншого мотоцикла потрапив у лікарню.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у суботу, 19 квітня, близько 16:00, біля села Судилків Шепетівського району. 16-річний підліток за кермом мотоцикла «Дніпро-11» зіткнувся з мотоциклом Kawasaki ZX 600, яким керував 36-річний мешканець села Ташки Шепетівського району.

Від отриманих травм водій Kawasaki ZX 600 загинув на місці. Неповнолітнього мотоцикліста з важкими травмами доправили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 ККУ. За вчинене порушнику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.