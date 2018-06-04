На Львівщині правоохоронці звинуватили безробітного у захопленні 500 га землі

Працівники поліції, прокуратури та судді на Львівщині сфабрикували обвинувачення проти підставного безробітного у справі про захоплення 500 га землі. Про це повідомило видання «Наші гроші. Львів».

Такі висновки журналісти «НГ. Львів» зробили на основі матеріалів кримінального провадження щодо захоплення земель в Жидачівському районі, які потрапили у їх розпорядження. У цій справі розслідували діяльність великої аграрної компанії «Вінал-Агро», однак винним було визнано безробітного з села Підбірці неподалік від Золочева Тараса Дутку.

Завдяки цим документам виявилось, що обвинувачення було сфабриковане слідчими, прокурором та суддею. Зокрема, як повідомляли «НГ.Львів» у розслідуванні «300 сторінок фальсифікату», у суді втручались в аудіозапис засідання і підробляли підпис.

Йдеться про аудіозапис судового засідання у справі про обвинувачення Тараса Дутки, який визнав у суді, що самовільно засіяв 500 га землі. Журналісти виявили, що запис в частині оголошення вироку був змінений вже після засідання. Тобто спочатку йде реальний запис засідання, на якому Тарас Дутка відповідає судді, що він погоджується на умови угоди про винуватість та адвокат йому не потрібен, але в кінці, коли суддя оголошує вирок, з’являється адвокат Любомир Блюсович. Його ім’я лише раз озвучує суддя Галій на шматочку зміненого запису. На жодному іншому засіданні у цій справі не звучало прізвище цього адвоката. Знайти самого адвоката Любомира Блюсовича журналістам «НГ. Львів» не вдалось. Його телефон з офіційного Єдиного реєстру адвокатів України не дійсний.

Тарас Дутка відкрито заявив, що отримав 30 тис. грн за те, що «захистить» аграрну компанію «Вінал-Агро», взявши вину на себе. Йому обіцяли, що він укладе угоду зі слідством, та відбудеться штрафом у 5 тис. грн. Проте тепер він винен державі понад 500 тис. грн.

Сьогодні інтереси Тараса Дутки в суді представляє відомий львівський адвокат Олег Мицик, який оскаржує вирок суду, що затвердив угоду про винуватість. Мицик наголошує, що угоду про винуватість, яку підписав Тарас Дутка, було затверджено з порушенням – він не мав адвоката, присутність якого під час затвердження угоди в суді є обов’язковою.

За інформацію аналітичної системи YouControl, аграрну компанію «Вінал-Агро» зареєстрували у 2008 році у Ходорові Жидачівського району. Директором компанії є Ростислав Михайлюк, який був ліквідатором багатьох збанкрутілих підприємств, зокрема ПАТ «Компанія з управління активами "Росан-Капітал"», «Бориславського м’ясокомбінату» та ТОВ «Львівська газета». Окрім цього, кінцевою бенефіціарною власницею «Вінал-Агро» компанія «Маррімор Холдінгз Лімітед», зареєстрована на Кіпрі.

Подібну ситуацію з незаконним використанням сільськогосподарських земель у Львівській області 2017 році виявили у Жидачівському районі. Тоді журналісти виявили, що у справі про незаконне використання 400 га сільськогосподарських земель аграрною компанією «Барком» обвинувачення висунули проти безробітного мешканця Золочева Анатолія Лісового.