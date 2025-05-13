Старосамбірський районний суд Львівщини визнав інспектора винним у порушенні правил несення прикордонної служби за роботу із вимкненим відеореєстратором. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, випадок травився ввечері 12 квітня у пункті пропуску «Смільниця-Кросценко», що на кордоні з Польщею. Прикордонник Василь В. півтора години працював із вимкненим відеореєстратором, що є порушенням правил несення прикордонної служби. Щодо нього склали протокол про адмінправопорушення.

У суді прикордонник визнав свою провину та підтвердив, що справді вимикав відеореєстратор. Він заявив, що неможливо постійно ходити із ввімкненим відеореєстатором, особливо, коли йдеш у туалет.

Суддя Соломія Івасенко визнала прикордонника винним у адмінправопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.