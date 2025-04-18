Військовослужбовець намагався переправити мешканця Черкаської області до Словаччини

Перечинський районний суд визнав інструктора кінологічного відділення прикордонної служби Михайла Г. винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 квітня, Михайло Г., використовуючи службове становище, адже був обізнаним про порядок руху прикордонних нарядів, ввечері 26 квітня 2024 року приїхав на залізничну станцію у село Дубриничі Ужгородського району, зустрів жителя Черкаської області і перевіз до околиць села Новоселиця

У лісі обвинувачений переодягнувся у темно-зелений одяг, взув берци, взяв воду і продукти та повів ухилянта у напрямку українсько-словацького кордону, де їх і затримали. 31 травня 2024 року Михайло Г. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, а суд врахував, що обвинувачений позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судимий та не стоїть на обліках у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ганько визнав прикордонника винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в установах, підприємствах та організаціях будь якої форми власності, а також на 3 роки – посади, пов’язані з охороною державного кордону. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.