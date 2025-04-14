Прикордонник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Ужгородський міськрайонний суд визнав інспектора прикордонної служби Володимира Г. винним у хабарництві. За отримання 2 тис. доларів хабара під час контрабанди сигарет на ввіреній йому ділянці кордону посадовцеві призначили 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 березня, з кожного ящика переміщених через кордон сигарет Володимир Г. просив 40 доларів хабара. За це він розповідав контрабандистам про розміщення прикордонних нарядів в зоні відповідальності ВПС «Новоселиця». 6 та 7 лютого 2025 року за допомогою безпілотника мали перемістити 50 ящиків сигарет. 8 лютого прикордонника затримали на вулиці Фединця в Ужгороді під час отримання 2 тис. доларів хабара.

20 березня Володимир Г. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він не стоїть на обліках у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Констанція Бенца визнала Володимира Г. винним у хабарництві і призначила йому 85 тис. грн штрафу. Також прикордонника на 3 роки позбавили права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.