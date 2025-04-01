Прикордонник допомагав військовозобов’язаному за 5 тис. доларів хабара

Працівники відділу внутрішньої безпеки Чопського прикордонного загону викрили свого колегу, який за 5 тис. доларів допомагав військовозобов’язаному незаконно перетнути кордон. Прикордонника арештували з заставою у 181 тис. грн.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 1 квітня, за хабар від ухилянта прикордонник зобов’язався надати маршрут та інформацію щодо інженерного облаштування кордону та розташування прикордонних нарядів на ділянці підрозділу, в якому він проходить службу.

«Хабарника затримали після отримання ним частини обумовленої суми – 4000 доларів. У нього вилучили гроші за оборудку та мобільний телефон», – зазначили в ДПСУ.

Прикордоннику повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України» та ч.1 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовцем». Санкція статей передбачає до 9 років ув’язнення. Підозрюваного арештували з заставою у 181,6 тис. грн.