Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки викрила одного з керівників локомотивного депо «Мукачево» «Львівської залізниці», який за гроші допомагав чоловікам оновлювати військово-облікові документи та проходити ВЛК без фактичної присутності у ТЦК та СП. За хабарництво посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 24 березня, свої послуги залізничник оцінював у 3,5 тис. доларів.

«Він допомагав військовозобов’язаним оновлювати облікові документи та проходити ВЛК без фактичної присутності у центрах комплектування та соцпідтримки. Крім того, сприяв незаконному оформленню статусу придатного до військової служби у тилових частинах», – зазначили в СБУ.

За інформацією поліції, до схеми причетний 39-річний мешканець Мукачева. Його затримали поблизу роботи після отримання всієї суми хабара.

Посадовця «Львівської залізниці» взяли під варту з можливістю внести 142 тис. грн застави. За одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), підозрюваному загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.