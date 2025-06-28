Крапчастий ховрах - зникаючий вид в Україні

В селі Суховоля на Бродівщині наступного тижня – 4-5 липня – пройде толока для підтримки місць природного проживання рідкісного крапчастого ховраха. Усіх охочих запрошують долучитися до прибирання сміття, косіння трави та обрізання чагарників. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Охочих взяти участь в толоці чекатимуть у Бродах. Дізнатися деталі події можна за номером: 0961349307, а зареєструватися – за цим посиланням. Захід організовують Національний природний парк «Північне Поділля» та Українська природоохоронна група.

У департаменті екології та природних ресурсів ЛОВА також повідомили, що працюють над створенням загальнозоологічного заказника місцевого значення «Залісся» для збереження крапчастого ховраха. Ідеться про 9,1 га площі між селами Суховоля Бродівської ТГ та Залісся Підкамінської ТГ.

«Створення такого природоохоронного об’єкта дасть змогу взяти під охорону одне із трьох вцілілих на сьогодні оселищ ховраха крапчастого на північному сході Львівської області, у Золочівському районі», – пояснює тимчасова виконувачка обов’язків директора департаменту екології та природних ресурсів ЛОВА Ганна Башта.

Довідково. Ховрах крапчастий (Spermophilus suslicus) є зникаючим видом в Україні, занесений до Червоної книги України. Також цей вид включений у Список видів, які знаходяться під загрозою зникнення Міжнародного союзу охорони природи, і є видом, що потребує охорони відповідно до II додатку Бернської конвенції.

Ховрахи живуть виключно на пасовищах, але останніми роками худоби в людей стає все менше. Без випасу лучно-степові ділянки заростають високою травою, кущами й деревами.

Основною загрозою для виду на всій території розповсюдження вважають втрату звичних природних біотопів.