Терапевтичний сад стане частиною реабілітації постраждалих від війни

У п’ятницю, 27 червня, виконавчий комітет міськради Львова ухвалив рішення про впорядкування території парку «Залізна вода» і створення там терапевтичного саду. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Терапевтичний сад планують облаштувати на території простору екопросвітництва та природотерапії «Розсадник» у співпраці з ГО «Плато» та за підтримки чеського міста Брно. До роботи також залучено управління екології ЛМР та ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Проєкт терапевтичного суду у Львові концентруватиметься на реабілітації і залученні поранених, які проходять лікування у Львові. Новий простір має стати частиною екосистеми UNBROKEN та місцем реабілітації дорослих та дітей, які постраждали від війни.

На місці майбутнього терапевтичного саду вже провели геодезичні та геологічні дослідження, розчистили територію. Зараз тривають консультації з провідними експертами та громадськістю і вивчаються успішні вітчизняні та закордонні практики в цій галузі, щоб реалізувати проєкт якомога успішніше.

Простір «Розсадник» працює у Львові з квітня 2021 року на місці колишнього квіткового господарства в парку «Залізна вода» за координації громадських об'єднань «Плато» і «Екотерра» та за підтримки управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради і безпосередньої участі мешканців громади. За цей час простір прийняв понад 250 некомерційних подій, до яких доєдналося понад 4000 учасників та учасниць.

Що таке садотерапія та як її можна застосовувати для реабілітації постраждалих від війни, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Ходімо в сад. Як зелені зони Львова можуть допомогти у психологічній реабілітації військових і цивільних».