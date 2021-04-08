На дорозі Комарно-Рудки на Львівщині водій автомобіля Dacia Sandero збив велосипедиста. Потерпілого шпиталізували з переломами. Після перевірки з’ясувалося, що водій сів за кермо нетверезим.

Аварія трапилася 7 квітня близько 20:30 на дорозі місцевого значення між містами Комарно і Рудки, що тепер належать Львівського району.

«Водій автомобіля Dacia Sandero, 32-річний мешканець Самбірського району, скоїв наїзд на велосипедиста, місцевого жителя віком 25 років», — повідомили у поліції.

Чоловік отримав компресійні переломи, його доставили у лікарню.

Слідчі встановили, що водій був у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).