Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав матір неповнолітньої винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, через те, що її донька записувала відео у TikTok під російський контент та матюкалась. Суд призначив матері підлітки 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, випадок трапився на початку березня. Неповнолітня дівчина знімала відео, використовуючи російський контент, та вживала нецензурну лексику. Відео вона публікувала на своїй сторінці у TikTok. У судових матеріалах не вказано, який саме російський контент використовувала дівчина, але вказано, що це «підриває національно-патріотичний дух громадян та учасників освітнього процесу, є неповагою до державної мови України».

Щодо матері підлітки Ірини Наумової поліція склала протокол про адмінправопорушення за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків). На засідання суду жінка не прийшла та не пояснила причини своєї відсутності.

Цю справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який визнав матір дівчини винною у адмінправопорушенні, призначивши 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.