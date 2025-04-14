Наразі з хлопцями працюють співробітники СБУ

Співробітники поліції та Служби безпеки встановили особи хлопців, які слухали російську музику на Контрактовій площі у Києві 13 квітня. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, повідомили в пресслужбі поліції Києва в понеділок, 14 квітня.

Як розповіли поліцейські, у соцмережах вони виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно слухала російську музику. Попри зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодь не вимкнула російський трек, а натомість зробила музику голосніше та почала глумитися з громадян.

«Правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їхній старший товариш», – ідеться в повідомленні.

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП. Їхніх батьків також притягнули до відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Наразі з порушниками працюють співробітники Служби безпеки України.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, в соцмережах з’явилось відео, на якому авторка просить молодь вимкнути російську музику. У відповідь на це один з хлопців голосно розсміявся в обличчя дівчині.

«Ви знущаєтесь? П’ять годин назад був приліт в Сумах і ви слухаєте російську музику?», – звертається авторка відео до компанії.

На відео також чутно, що дівчина з компанії, де слухали російську музику, перепросила авторку за хлопців та попросила не знімати. Вона пообіцяла проконтролювати ситуацію.

Однак згодом з’явилась інформація, що компанія продовжила слухати російську музику і навіть вмикала гімн РФ.

Уже 14 квітня хлопці перепросили в українців та авторки відео за свою поведінку.

Нагадаємо, у лютому в одній з київських шкіл під час святкового заходу показали сценку з побиттям військовослужбовця ТЦК та СП. Після розголосу педагог-організатор школи написала заяву на звільнення, а директорка повідомила, що в школі запланували провести уроки з медіаграмотності, зустрічі з військовими, а також посилили контроль за підготовкою виховних заходів.