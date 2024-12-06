Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав підполковника Костянтина С. винним у недбалому ставленні до військової служби. Він, перебуваючи на посаді командира військової частини, не покарав нетверезого підлеглого і йому безпідставно нарахували премію. За адмінправопорушення Костянтина С. оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, випадок трапився ще у червні 2023 року на території однієї з військових частин, командиром якої на той час був підполковник Костянтин С. Старший лейтенант перебував на військовій службі у нетверезому стані, але, за даними правоохоронців, знаючи про результати огляду на стан сп’яніння, Костянтин С. не «вжив жодних заходів». Лейтенанта не покарали за дисциплінарне порушення та безпідставно нарахували 17 тис. грн премії.

У суді підполковник не погодився із обвинуваченнями та відмовився відповідати на питання. Його адвокат заявив, що притягненням до відповідальності за перебування нетверезим на службі у військовій частині займалась інша людина.

Справу розглянув суддя Василь Бораковський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Зокрема у своїх письмових поясненнях у протоколі про адмінправопорушення підполковник зазначив «велика загруженість». У матеріалах справи є покази свідків про те, що підполковник знав про нетверезого офіцера. Сам обвинувачений у липні 2024 року підтвердив, що майор доповів йому, що лейтенанта возили у районну лікарню з підозрою на сп’яніння, але він відмовився пройти перевірку. Тоді він казав, що у довідці не було вказано кількість проміле і протокол на лейтенанта не склали.

За недбале ставлення до військової служби Василь Бораковський призначив підполковнику покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову суду ще можна оскаржити.