Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не розглянув заяву на отримання відстрочки. Військовозобов’язаний надіслав документи поштою, але відповіді так і не отримав.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся житель Хмельниччини, дружина якого має другу групу інвалідності. Він розповів, що поштою надсилав до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації, але відповіді так і не отримав. Позивач вважає бездіяльність ТЦК незаконною та хотів зобов’язати працівників військкомату розглянути надіслані документи.

Представник ТЦК не скористався правом надати відзив на позовну заяву та пояснити свої дії. Цю справу розглянув суддя Петро Салюк, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він встановив, що комісія зобов’язана розглянути отримані заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації, протягом семи днів з моменту надходження. Позивач надіслав заяву до ТЦК ще наприкінці серпня 2024 року, але відповіді так і не отримав.

Оскільки відповідач не розглянув надіслані поштою документи військовозобов’язаного, то суддя визнав бездіяльність ТЦК протиправною, зобов’язавши розглянути заяву позивача про надання відстрочки. Рішення можна оскаржити.