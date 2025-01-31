Суд у Жидачеві, який у січні 2025 року ув'язнив неповнолітніх студентів

Жидачівський районний суд Львівської області визнав винними трьох неповнолітніх студентів у грабежі та хуліганстві. Один з обвинувачених отримав три роки в'язниці, а двоє – по п'ять років позбавлення волі. У вироку йдеться, що студенти скоїли два напади у серпні та грудні 2024 року.

Згідно з матеріалами справи, двоє з обвинувачених навчалися у Жидачівському професійному ліцеї, а третій був студентом Ходорівської філії технічного коледжу від Львівської політехніки. Ввечері 27 серпня 2024 року двоє з трьох обвинувачених почали сваритися з двома незнайомими перехожими. Під час сварки один з хлопців декілька разів вистрелив у підлітка з пневматичного пістолета SAS Makarov та пошкодив йому суглоб. Інший нападник розбризкав йому в обличчя газ з перцевого балончика. Обвинуваченим вдалося втекти з місця злочину.

Наступний інцидент з нападом стався опівночі 12 грудня 2024 року. Тоді всі троє обвинувачених були у місті Ходорів біля залізничного вокзалу. Вони вийшли з автомобіля та попросили сигарети у незнайомого підлітка. Хлопець попросив підвезти його до села Городище. Обвинувачені напали на підлітка, коли той вийшов з автомобіля. Нападники розбризкали газ з перцевого балончика, розбили потерпілому губу й вкрали в нього мобільний телефон, сигарети та інші особисті речі.

У вироку йдеться, що раніше обвинувачуваних вже судили за крадіжки та напади, але вони отримували умовні терміни. Під час судових засідань студенти розкаялись, вибачились та відшкодували матеріальну шкоду потерпілому розміром майже 9 тис. грн.

Суддя Святослав Сливка визнав винними трьох неповнолітніх студентів у грабежі та хуліганстві (ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 186 ККУ). Суд врахував усі пом’якшувальні обставини й попередні кримінальні справи та призначив трьом студентам різні покарання: три роки, п'ять років і один місяць, п'ять років і три місяці позбавлення волі. Також вони мають відшкодувати суду витрати на експертизи розміром майже 3 тис. грн. Вирок можна оскаржити в апеляції.