Миколаївський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Наталію Войтович, чий малолітній син катався на велосипеді по тротуару та збив пішохідку – жінку з закритим переломом госпіталізували до лікарні. Матері школяра суд призначив 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився приблизно о 10:00 27 вересня у Новому Роздолі. Малолітній хлопець їхав на велосипеді по тротуару та збив пішохідку, яку госпіталізували в Новороздільську міську лікарню із діагнозом субкапітальний закритий перелом шийки правої стегнової кістки.

З матеріалів справи відомо, що хлопець навчається у сьомому класі. Потерпіла розповіла, що після наїзду вона впала та не могла рухатись, тому перехожі викликали їй «швидку». Хлопець втік з місця події. Згодом у присутності матері він пояснив, що втік через те, що злякався.

Щодо матері хлопця склали протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за сином. Оскільки хлопець є малолітнім, то його не можуть притягнути до відповідальності. Наталія Войтович, матір хлопця, двічі не з’являлась на засідання суду.

Додамо, що жінку не вперше притягують до адмінвідповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків. Раніше Наталія Войтович також штрафували через те, що її син не ходить до школи, та через те, що її неповнолітня донька потрапила п’яна у лікарню.

Справу розглянув суддя Володимир Павлів, який дослідив усі матеріали справи та визнав матір хлопця винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 грн штрафу. Жінка також має сплатити 537 грн судового збору.