Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби офіцера, який безпідставно нараховував виплати військовим, які самовільно залишили місце служби (СЗЧ). Троє військових незаконно отримали 370 тис. грн. Суд зобов’язав офіцера сплатити штраф за адмінпорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, офіцер штабу 3 механізованого батальйону військової частини Олександр С. протягом травня-серпня 2022 року недбало виконував свої обов’язки, не вів облік особового складу, що призвело до безпідставної виплати трьом підлеглим грошового забезпечення (загалом на 370 тис. грн), які у той час пішли у СЗЧ.

Порушення офіцера згодом виявили та склали щодо нього протоколи про адмінправопорушення через недбале ставлення до військової служби. У суді він визнав свою провину, але у постанові немає пояснень його вчинку.

Справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та призначила офіцеру покарання – 2465 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.