Костопільський районний суд Рівненської області визнав двох командирів винними у недбалому ставленні до військової служби. Вони приховували відсутність на службі своїх підлеглих, яким безпідставно виплачували грошове забезпечення. За вчинене адмінпорушення майору та підполковнику доведеться сплатити штрафи.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, командири навчальних батальйонів школи індивідуальної підготовки військової частини, майор Дмитро М. та підполковник Ігор С., із лютого по травень 2024 року не повідомляли про відсутність військових на службі. У матеріалах справи вказано, що вони вчасно не з’являлись на службу після проходження лікування і їм безпідставно виплачували грошове забезпечення. Про яку кількість військових йдеться, у постановах не вказано.

Щодо майора та підполковника склали протоколи про адмінправопорушення за фактом недбалого ставлення до військової служби. На розгляд справ у суді командири батальйонів не прийшли, але визнали свою провину.

Обидві справи розглянув суддя Олександр Цвіркун, який визнав Дмитра М. та Ігоря С. винними у недбалому ставленні до служби, призначивши покарання – по 17 тис. грн штрафу. Постанови ще можна оскаржити.