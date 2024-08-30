Яворівський райсуд Львівщини визнав офіцера ЗСУ Руслана Б. винним у неправдивому повідомленні про замінування житлового будинку. Військовий був нетверезим. Суд звільнив його від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, уродженець Криму, старший лейтенант однієї з військових частин Руслан Б. 11 серпня 2024 року, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив неправдиве повідомлення про замінування житлового будинку на Львівщині. Правоохоронці викрили псевдомінера і порушили щодо нього кримінальну справу.

До суду обвинувальний акт надійшов разом із угодою про визнання винуватості, яку уклав військовий та прокурор. Причини його вчинку у матеріалах справи не вказані. Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та призначив обвинуваченому покарання – 4 роки тюрми, але звільнив від його відбування з річним іспитовим терміном. На вирок ще можна подати апеляцію.