На Львівщині судитимуть хакера, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення

На Львівщині кіберполіція викрила хакера, який зламав 25 облікових записів у соцмережах

На Львівщині передали до суду справу відносно 19-річного хакера, мешканця с. Рясне-Руське Яворівського району, якого підозрюють у несанкціонованому втручанні у роботу облікових записів соціальних мереж та розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що на початку лютого 2017 року хлопець створив сайт, на якому пропонував послуги «хакера»: злом і несанкціонований доступ до облікових записів, електронних скриньок, повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Також він розмістив на сайті програмне забезпечення, яке дозволяло незаконно втручатися у роботу мобільних телефонів з операційною системою Android та вільно переглядати телефонну книгу, фотографії та вхідні-вихідні виклики.

Зв’язатись із зловмисником можна було у спільноті Agresor Hacking («Агресивне хакерство») у соцмережі «Вконтакте», яку він створив та адміністрував. За відновлення доступу до облікових записів дійсним користувачам він вимагав гроші.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні 25 порушень ч.1, 2 ст.361 (несанкціоноване втручання в комп’ютерів, комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України та одного за ч.1 ст. 361-1 Кримінального кодексу (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), що передбачає позбавлення волі терміном від трьох до шести років.

Нагадаємо, 27 квітня 2018 року оперативники кіберполіції у Львові викрили хакера, який створив вірус-кейлогер, який записував усі натискання клавіатури. Також, шкідлива програма сканувала директорії, які містили налаштування браузерів і збережені логіни та паролі. За користування шпигунськими програмами клієнти платили йому по 5 доларів щомісяця.