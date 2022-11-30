Протягом вівторка 28 листопада у Львівському районі трапились дві смертельні аварії за участі пішоходів. Як повідомила Нацполіція Львівщини, унаслідок ДТП загинула жінка у Раві-Руській та чоловік поблизу Солонки.

Як повідомили правоохоронці, приблизно о 17:40 на вул. Львівській у місті Рава-Руська 26-річний водій автомобіля BMW збив 86-річну місцеву мешканку. Унаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла дорогою до лікарні.

Ще одна смертельна аварія сталася близько 19:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Ков’ярі (поруч із Солонкою) Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 37-річний львів’янин, здійснив наїзд на 51-річного мешканця Львова. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.