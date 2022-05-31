Автомобіль Subaru збив на смерть 36-річного пішохода

Поліція повідомила про дві смертельні ДТП, які трапились у понеділок, 30 травня, у Львівській області. Внаслідок автопригод загинули 36-річний чоловік і жінка, особу якої ще не встановили.

Так, 30 травня на автодорозі Київ–Чоп неподалік села Чишки 53-річний водій автомобіля Chery Tiggo, житель Винників, збив жінку, яка вийшла на проїзну частину дороги. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Правоохоронці встановлюють особу загиблої.

Також 30 травня трапилась ще одна смертельна ДТП. На дорозі Яворів–Нагачів 42-річний житель міста Яворів, керуючи автомобілем Subaru наїхав на пішохода – мешканця одного з сіл Яворівського району, віком 36 років. Внаслідок наїзду чоловік отримав травми, від яких помер на місці події.

В обох випадках слідчі відкрили за фактами кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Загалом за даними поліції, за останню добу на Львівщині трапилось ДТП, три з них – з потерпілими.