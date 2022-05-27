Водій легковика Subaru виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку

У п’ятницю вранці, 27 травня, на трасі Львів-Краківець біля села Ямельня на Львівщині 67-річний водій легковика Subaru виїхав на зустрічну смугу та спричинив потрійну ДТП з маршруткою та мікроавтобусом. У результаті постраждали троє пасажирів маршрутки.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 7:15 на трасі Львів-Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 67-річний водій автомобіля Subaru, житель Тернопільщини, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з маршрутним автобусом «Львів-Затока», яким керував 55-річний мешканець Яворівського району. Після цього в маршрутку в’їхав мікроавтобус Mercedes Sprinter, за кермом якого був 22-річний житель Львівського району.

Унаслідок ДТП троє пасажирів автобуса – дві жінки й чоловік – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарень. Їхні діагнози уточнюються. На місці пригоди працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалих 72-річну жінку та 45-річного чоловіка доправили до Новояворівської лікарні. В обох діагностували забої, в чоловіка – травму носа. Третю постраждалу – 52-річну жінку – із закритою черепно-мозковою травмою доправили у Львівську лікарню швидкої допомоги.