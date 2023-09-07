14-річний Юрій Потиличний зник безвісти, востаннє його бачили 5 вересня

На Львівщині оголосили у розшук зниклого напередодні 14-річного Юрія Потилицького. Хлопець зник ще 5 вересня у Жовкві. Відомо, що він вийшов із будинку своєї бабусі та з ним зник зв'язок.

Як повідомили 7 вересня у пошуково-рятувальній волонтерській асоціації Sarva, 14-річний Юрій Потилицький зник безвісти, востаннє його бачили 5 вересня – хлопець вийшов з дому своєї бабусі у Жовкві та відтоді рідні не можуть вийти з ним на зв'язок. Волонтери зазначають, що хлопець міг поїхати до Львова, а також, що він потребує медичної допомоги.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що розшукують 14-річного Юрія Потилицького.

Прикмети хлопця: зріст 174 см, світлі очі, повна тілобудова, коротке світле волосся. Юрій Потилицький у день зникнення був одягнений у сині джинси, чорна футболка з білими написами, сині кросівки