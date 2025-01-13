Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля Volkswagen Sharan загинула на місці події

У неділю ввечері, 12 січня, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», між селами Галицьке та Ясинівці Золочівського району, трапилася ДТП. внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинула 41-річна водійка автомобіля Volkswagen Sharan, також постраждала 10-річна пасажирка цього автомобіля. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Sharan, яким керувала 41-річна мешканка Хмельницької області, легковика Volkswagen Jetta під керуванням 25-річного жителя Дніпропетровщини та тягача MAN з причепом, яким керував 46-річний мешканець Хмельниччини.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля Volkswagen Sharan загинула на місці події, а пасажирка, 10-річна львів’янка, отримала ушкодження, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.