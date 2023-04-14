Гірник загинув вранці, тільки-но заступивши на зміну

У п’ятницю, 14 квітня, у шахті «Червоноградська», що на Львівщині, загинув гірник Василь Пограничний. Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«У результаті нещасного випадку загинув гірник шахти "Червоноградська", член Незалежної профспілки гірників України Василь Степанович Пограничний 1965 року народження», – написав Михайло Волинець.

Як розповів ZAXID.NET голова профспілки шахти «Червоноградська» Павло Євтушок, гірник загинув вранці, тільки-но заступивши на зміну. В той момент чоловік саме спускався в шахту. Працював там Василь Пограничний приблизно два роки.

Більше інформації наразі не розголошують, адже на місці події працює комісія спільно з правоохоронцями.

У загиблого Василя Пограничного залишилося четверо доньок та дружина.