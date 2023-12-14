45-річний чоловік загинув на місці ДТП

На Львівщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та злетів у кювет. Унаслідок ДТП він загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 13 грудня, близько 21:20 в селі Завидче Червоноградського району. На трасі Берестечко – Буськ 45-річний мешканець Радехова, який був за кермом автомобіля Volkswagen Transporter, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок отриманих у ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.