На Львівщині в ДТП загинув 45-річний водій мікроавтобуса
Мешканець Радехова за кермом Volkswagen Transporter злетів у кювет
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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45-річний чоловік загинув на місці ДТП
На Львівщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та злетів у кювет. Унаслідок ДТП він загинув на місці.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 13 грудня, близько 21:20 в селі Завидче Червоноградського району. На трасі Берестечко – Буськ 45-річний мешканець Радехова, який був за кермом автомобіля Volkswagen Transporter, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок отриманих у ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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