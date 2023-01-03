73-річна пасажирка вантажівки загинула, водій отримав травми та перебуває у лікарні

У понеділок, 2 січня, у Стрийському районі на Львівщині сталася смертельна аварія, у якій загинула 73-річна жінка. У поліції повідомили, що водій не впорався з керуванням, коли спускався вниз польовою дорогою і вантажівка перекинулася у кювет.

ДТП сталася близько 15:20, у селі Ялинкувате Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ГАЗ-66, 46-річний місцевий житель, їхав польовою дорогою. Спускаючись згори чоловік не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, вантажівка перекинулася.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка автомобіля, 73-річна місцева мешканка, померла. Водій вантажівки також отримав травми, його забрали до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.