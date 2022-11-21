У неділю, 20 листопада, у Золочівському районі із 84-річною жінкою стався нещасний випадок. Електровоз збив мешканку Красного, коли вона переходила колію у недозволеному місці, повідомила прес-служба поліції.

Нещасний випадок трапився близько 12:50 у селищі Красне Золочівського району. «Електровоз, що тягнув вагони з зерном, рухаючись у напрямку Львова, здійснив наїзд на 84-річну місцеву мешканку, яка переходила колії поза межами переходу», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Жінка отримала важкі травми і була госпіталізована до реанімації, але через кілька годин попри старання лікарів, вона померла.

Слідчі відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) ККУ. Санкція цієї статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють всі обставини нещасного випадку.