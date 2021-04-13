Мостиський районний суд Львівської області оштрафував вчителя фізики і трудового навчання Гостинцівської школи за булінг учнів. Зокрема 53-річний вчитель обзивав учнів образливими словами.

Як ідеться в матеріалах справи, вчитель фізики і трудового навчання Гостинцівського ЗЗСО І-ІІ ступенів, що на Мостищині, 2 березня лайливо обзивав учнів, що суд оцінив як психологічне насильство. На вчителя скаржились учні 5, 6, 7 та 9 класів. У суді вчитель свою визнав частково.

«Ствердив, що дійсно інколи ображає дітей під час навчання, оскільки вони його деколи "нервують" і він не стримує своїх емоцій, однак не вважає, що такі дії спричиняють дітям емоційний стрес», – йдеться в постанові суду.

Вчитель також пояснив, що наразі не працює в школі, а інцидент із образою учнів трапився раніше. Однак він планує поновитися на посаді. В суді він просив обмежитись попередженням, адже покарання у вигляді громадських робіт принизить його перед оносельцями і знайомими.

Враховуючи докази, 23 березня суддя Мостиського районного суду Юрій Білоус визнав вчителя фізики винним у булінгу учнів та призначив йому 850 грн штрафу. Крім цього, освітянин має сплатити 454 грн судового збору.