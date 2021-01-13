Випадок булінгу зафіксували у школі №97, що на вул. Миколайчука у Львові

50-річного львів’янина оштрафували через те, що його син-п’ятикласник бив однокласників і лаявся до вчителів у школі №97. Суд визнав, що відповідальність за таку поведінку школяра лежить на батькові і стягнув з нього 850 грн.

Як йдеться у матеріалах справи, учень 5 класу булив однокласників та вчителів. З першого дня навчального року він постійно шарпав, копав та бив по головах своїх однокласників. Окрім того, він нецензурно висловлювався до вчителів та учнів школи.

Така поведінка учня тривала упродовж цілого семестру з 1 вересня до 8 грудня 2020 року. У грудні поліція склала протокол на його батька Юрія А. Під час засідання суду у цій справі 30 грудня чоловік погодився зі звинуваченням у булінгу.

Суддя Франківського райсуду Руслан Єзерський визнав Юрія А. винним у тому, що його син вчиняв булінг. Чоловіка оштрафували на 850 грн, він також має сплатити 420 грн судового збору.