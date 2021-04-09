Новий завод невдовзі відкриють у Золочівському районі

У селі Хильчиці Золочівського району відкриють завод з виробництва вітамінно-мінеральних сумішей (преміксів) для сільськогосподарських тварин. Його вартість становить 4 млн євро. Почати виготовляти продукцію планують вже наприкінці місяця.

Власником нового заводу є українсько-нідерландське підприємство Koudijs Ukraine (Коудайс Україна). У Хильчицях компанія вже має завод з переробки сої і соняшника та виробництва кормів для птахівництва і свинарства. На новому об'єкті планують виготовляти мінерально-вітамінні суміші для годівлі сільськогосподарських тварин - великої рогатої худоби, кролів,свиней, курей-бройлерів тощо.

Завод вже збудований, на нього завезли сучасне імпортне обладнання, яке монтували під наглядом інженерів з Нідердандів та Польщі. Наразі триває його наладка, у разі вдалого завершення всіх процедур запустити виробництво преміксів мають наприкінці квітня або на початку травня.

У Koudijs Ukraine свій новий преміксовий завод називають найсучаснішими в країні.

«В Україні є виробництва схожої продукції. Наприклад, на Дніпропетровщині є величезний завод, збудований 5-6 років тому. Але прогрес у цій галузі не стоїть на місці. На нашому заводі буде найновіше обладнання, яке дозволить виготовляти продукти високої якості», – розповів в коментарі ZAXID.NET комерційний директор компанії Дмитро Бурбан.

Заявлена потужність заводу – 1,5 тис. тонн готової продукції на місяць. Компанія планує постачати її насамперед на внутрішній ринок, проте у подальшому можливо частину преміксів продаватимуть за кордон.

«Ця інвестиція задумувалася насамперед для заповнення потреб українського ринку [тваринництва і птахівництва], оскільки він останнім часом добре розвивається. Цей завод також матиме всі необхідні сертифікати для експорту, тож ми передбачаємо, що частину продукції відправлятимемо на експорт», – повідомив Дмитро Бурбан.

За його словами, новий завод – повністю автоматизований, тому потреби у великій кількості працівників вони не мають. Планується, що сукупно на двох виробництвах у Хильчицях працюватимуть близько 210 людей.

Згідно з даними системи YouControl, бенефіціарними власниками ТОВ «Коудайс Україна» є львівський підприємець Федір Шопський та підприємець з Нідердандів Хендрік Ентоні Де Хойс, засновником – ТОВ «Д-Мікс». Компанія входить до складу міжнародної корпорації Royal De Heus, що спеціалізується на виробництві і реалізації кормів для свійських тварин.

Львів'янин Федір Шопський також є власником ТОВ «Агроль», яке володіє кількома птахофабриками та заводом із забою курей-бройлерів на Львівщині. Його дружина Юлія Шопська у 2019-2020 рр. очолювала департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, нині вона працює в секретаріаті Міністерства аграрної політики та продовольства України.