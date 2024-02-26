Правоохоронці провели обшуки в підозрюваних

Троє мешканців Львівщини отримали підозру у незаконному перевезенні, зберіганні та збуті наркотиків. Підозрювані продавали бупренофін у в'язниці. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у понеділок, 26 лютого, розповіли, що один із затриманих перебував на волі й зміг налагодити продаж наркотиків.

«Учасник організованої групи, який перебував на волі, постачав "товар" своїм спільникам у тюрму, де вони відбували покарання. Після того як заборонені засоби потрапляли в установу, двоє засуджених забезпечували їх реалізацію серед арештованих», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили наркотики, гроші, банківські картки, телефони, чорнові записи та інші речові докази. Наразі тривають слідчі дії. Затримані перебувають під вартою. За статтею про незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 2, 3 ст. 307 ККК) їм загрожує до дванадцяти років тюрми з конфіскацією майна