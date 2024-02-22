У 2020 році 42-річний Андрій Нанівський безуспішно балотувався у депутати до Дрогобицької міськради від партії «Пропозиція»

Керівник дрогобицької ГО, колишній кандидат у депутати Дрогобицької міськради Андрій Нанівський регулярно їздить за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння. З судового реєстру відомо, що лише протягом року Нанівського уже 10 разів зупиняли за кермом у стані сп’яніння, він їздить переважно на кросовері Lexus RX300.

20 лютого 2024 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини вчергове визнав Андрія Нанівського винним у п’яній їзді. 10 січня 2024 року його зупинили за кермом авто Lexus RX300 у Дрогобичі з ознаками наркотичного сп’яніння (порушення мови, координації рухів, зіниці очей не реагують на світло, почервоніння очей) та без водійських прав. Від перевірки він відмовився та на засідання суду не прийшов.

Це уже вдесяте протягом року Андрія Нанівського зупиняють за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння. Чоловік їздить переважно на Lexus RX300, але його також зупиняли за кермом авто SsangYong Kyron, Peugeot 207, Volkswagen Golf. Суди визнають чоловіка винним у нетверезій їзді та призначають штрафи (від 17 до 51 тис. грн) з позбавленням посвідчення водія, проте авто не конфісковують.

Найчастіше Андрій Нанівський їздить за кермом Lexus RX300. Як вказано у постанові суду за 20 лютого 2024 року, якою його вчергове оштрафували на 51 тис. грн та заборонили керувати транспортними засобами 10 років, автомобіль у чоловіка не конфіскували, бо в матеріалах справи немає «доказів належності Нанівському транспортного засобу».

У 2020 році 42-річний Андрій Нанівський безуспішно балотувався у депутати до Дрогобицької міськради від партії «Пропозиція». За даними бізнес-пошукової системи YouControl, він є співзасновником та керівником дрогобицької ГО «ЯДро».