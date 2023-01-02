Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення

На Львівщині правоохоронці виявили склади, у яких троє мешканців Львівщини зберігали десятки тисяч контрабандних електронних сигарет. Увесь товар вже вилучили, за підрахунками на складах зберігалося товару на 15 млн грн.

За даними прокуратури, троє мешканців Львівщини займались незаконним продажем контрабандних електронних цигарок. Сигарети були незаконно ввезені в Україну з-за кордону, на упакуваннях не було жодних акцизних марок.

Орієнтовна вартість вилученої партії становить понад 15 млн грн (фото Бюро економічної безпеки)

«Під час обшуків у приватних складських приміщеннях, які знаходяться на території Львівського району, було виявлено та вилучено більш як 47 тис. електронних цигарок відомої іноземної марки на загальну суму понад 15 млн грн», – повідомили у прокуратурі у понеділок, 2 січня.

Слідчі дії ще тривають. Незабаром трьом мешканцям Львівщини оголосять про підозру у злочині, за який максимальне покарання – до семи років ув'язнення.