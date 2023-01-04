Без оформлення декларації та сплати митних платежів вантажівки перевезли через кордон товару на понад 40 млн грн

Детективи теруправління БЕБ у Львівській області викрили нелегальне ввезення в Україну побутової та іншої техніки. Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.

Як повідомили 4 січня у Львівській обласній прокуратурі, в Україну в’їхали вантажівки, які за документами були порожніми. Неподалік кордону правоохоронці зупинили вантажівки для перевірки. Під час обшуку одного з транспортних засобів вилучено побутову техніку, імпортером яких є Російська Федерація.

Під час проведення обшуку в причепі було виявлено та вилучено телевізори, портативні газові водонагрівачі, газові опалювальні двоконтурні котли, гелеві акумулятори, інвертори, пральні машини, інверторні плити, радіатори, набори інструментів, комплектуючі до мобільних телефонів, інші товари та побутову техніку.

Без оформлення декларації та сплати митних платежів вантажівки перевезли через державний кордон товару на понад 40 млн грн. У БЕБ (Бюро економічної безпеки) повідомили, що вилучили понад 2000 одиниць різної продукції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленням від сплати податків, зборів (митних платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури.