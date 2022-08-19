На Львівщині закрили вісім шкіл через недостатню кількість учнів. Рішення щодо інших дванадцяти шкіл мають ухвалити до кінця серпня. Причиною закриття шкіл є недостатня кількість учнів, у деяких навчається лише кілька дітей. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОВА.

Як розповіла начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи департаменту освіти і науки Львівської ОВА Ірина Сислюк, місцеві органи влади ухвалили рішення про закриття восьми шкіл на Львівщині. До кінця серпня подібні рішення можуть прийняти ще щодо 12 шкіл.

Основна причина, через яку школи закривають, за словами чиновниці, це недостатня кількість учнів. Як зазначають у департаменті, є випадки, коли в школах було до десяти учнів.

«Зараз батьки зацікавлені в якісній освіті. Школа, яка має малу кількість учнів, не має перспектив для розвитку дитини. Наприклад, коли всі класи вчить одна або дві вчительки. Звичайно, що вкладати кошти у фінансування таких шкіл недоцільно. І є момент відносно соціалізації учнів – дитині, яка провчилася у класі з двома-трьома дітьми, а в п’ятий клас йде у школу у повноцінний клас, дуже важко адаптуватися, виникають проблеми з комунікацією», – пояснює Ірина Сислюк.

У департаменті освіти і науки ЛОДА ZAXID.NET надали перелік восьми закритих шкіл:

філія Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів – Розворянський ЗЗСО І-ІІ ступенів (Львівський район);

Барилівська початкова школа – філія Миколаївського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів (Червоноградський район);

Любшанський комунальний закзалд загальної середньої освіти І ступеня (Стрийський район);

загальноосвітня школа І ступеню №19 в селі Рудківці (Стрийський район);

загальоосвітян школа І ступеню ім. Дмитра Хадая в селі Княжець (Самбірський район);

філія Липинівський ЗЗСО І-І ступенів опорного закладу «Мостиський ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів» (Яворівський район);

філія Підлісецький ЗЗСО І-ІІ ступенів – дошкільний заклад (Яворівський район);

Радохінська початкова школа (Яворівський район).

Як використовувати приміщення шкіл після закриття, вирішуватиме місцева влада. Департамент освіти і науки Львівської ОВА рекомендує громадам використовувати ці приміщення як позашкільні заклади освіти: створювати тут гуртки, клуби за інтересами для дітей тощо.

Нагадаємо, торік на Львівщині закрили 50 шкіл через те, що там навчалася занадто мала кількість учнів.