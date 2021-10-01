Місцеві громади закривають школи, бо не мають грошей на їх утримання

На Львівщині в цьому році закрили 50 шкіл, в тому числі 19 філій, у яких навчалася мала кількість учнів. Рішення про закриття шкіл змушені були приймати місцеві громади через брак грошей на їх утримання. Ще навесні цього року йшлося про закриття близько 20 шкіл, однак в результаті до початку навчального року припинили роботу 50 загальноосвітніх навчальних закладів.

Питання закриття шкіл в області обговорили на сесії Львівської облради 30 вересня.

«Цього року органи місцевого самоврядування закрили 50 закладів загальної середньої освіти різного ступеня, серед них 19 філій. Ще 17 закладам освіти було понижено ступінь», – розповів керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Як пояснив керівник департаменту, громади не отримують освітню субвенцію на малокомплектні школи. У результатів в області виникла проблема з фінансуванням таких шкіл на 204 млн грн. Досі не вирішена ця проблема в трьох громадах – Золочівській, Яворівській і Новояворівській, яким бракує 49,4 млн грн на фінансування освіти.

«Школи, які мають менше ніж 25 учнів, не отримують освітньої субвенції. Ті громади, які не можуть собі дозволити фінансування таких шкіл, просто їх закривають. Інша головна причина, на нашу думку, те, що зменшується народжуваність», – додав Олег Паска.

Список шкіл Львівщини, які припинили роботу: