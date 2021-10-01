На Львівщині остаточно закрили 50 сільських шкіл
Повний список закритих шкіл
На Львівщині в цьому році закрили 50 шкіл, в тому числі 19 філій, у яких навчалася мала кількість учнів. Рішення про закриття шкіл змушені були приймати місцеві громади через брак грошей на їх утримання. Ще навесні цього року йшлося про закриття близько 20 шкіл, однак в результаті до початку навчального року припинили роботу 50 загальноосвітніх навчальних закладів.
Питання закриття шкіл в області обговорили на сесії Львівської облради 30 вересня.
«Цього року органи місцевого самоврядування закрили 50 закладів загальної середньої освіти різного ступеня, серед них 19 філій. Ще 17 закладам освіти було понижено ступінь», – розповів керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.
Як пояснив керівник департаменту, громади не отримують освітню субвенцію на малокомплектні школи. У результатів в області виникла проблема з фінансуванням таких шкіл на 204 млн грн. Досі не вирішена ця проблема в трьох громадах – Золочівській, Яворівській і Новояворівській, яким бракує 49,4 млн грн на фінансування освіти.
«Школи, які мають менше ніж 25 учнів, не отримують освітньої субвенції. Ті громади, які не можуть собі дозволити фінансування таких шкіл, просто їх закривають. Інша головна причина, на нашу думку, те, що зменшується народжуваність», – додав Олег Паска.
Список шкіл Львівщини, які припинили роботу:
- Цебрівський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Белзька ТГ)
- Тяглівський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Белзька ТГ)
- Вільхівецький заклад загальної середньої освіти І ступеня (Бібрська ТГ)
- Винниківський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Бориславська ТГ)
- Салащанський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Бродівська ТГ)
- Тучапська філія Городоцького опорного закладу загальної середньої освіти №5 І-ІІІ ступенів (Городоцька ТГ)
- Стоділківська філія Городоцького опорного закладу загальної середньої освіти №5 І-ІІІ ступенів (Городоцька ТГ)
- Грушатицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Добромильська ТГ)
- Дроздовицький заклад загальної середньої освіти І ступеня (Добромильська ТГ)
- гімназія №15 м. Дрогобича
- Ступницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Дрогобицька ТГ)
- Биківський заклад загальної середньої освіти І ступеня (Дрогобицька ТГ)
- Залужанський заклад загальної середньої освіти І ст. (Дрогобицька ТГ)
- Новошицький заклад загальної середньої освіти І ст. (Дрогобицька ТГ)
- Сілецький заклад загальної середньої освіти І ст. (Дрогобицька ТГ)
- Старосільський заклад загальної середньої освіти І ст. (Дрогобицька ТГ)
- Турадівський заклад загальної середньої освіти І ст. (Жидачівська ТГ)
- Журавківський заклад загальної середньої освіти І ст. (Жидачівська ТГ)
- Дубравський заклад загальної середньої освіти І ст. (Журавненська ТГ)
- Буянівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Журавненська ТГ)
- Подорожненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Журавненська ТГ)
- Мельницький заклад загальної середньої освіти І ст. (Журавненська ТГ)
- Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Золочівська ТГ)
- Трудовацький заклад загальної середньої освіти І ст. (Золочівська ТГ)
- Підгорецький заклад загальної середньої освіти І ст. (Золочівська ТГ)
- Погарський заклад загальної середньої освіти (Козівська ТГ)
- Крив'янський заклад загальної середньої освіти (Козівська ТГ)
- Безбродівський заклад загальної середньої освіти І ст. (Красненська ТГ)
- Скнилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Красненська ТГ)
- Мостиський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Мостиська ТГ)
- Судковицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Мостиська ТГ)
- Корницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Новокалинівська ТГ)
- Білецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Перемишлянська ТГ)
- Вишнівчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Перемишлянська ТГ)
- Тучненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Перемишлянська ТГ)
- Подусівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. (Перемишлянська ТГ)
- Батьківський заклад загальної середньої освіти І ст. (Підкамінська ТГ)
- Літовищський заклад загальної середньої освіти І ст. (Підкамінська ТГ)
- Жуківський заклад загальної середньої освіти І ст. (Поморянська ТГ)
- Бережницький заклад загальної середньої освіти І ст. (Ралівська ТГ)
- Судововишнянська загальноосвітня школа І ст. (Судововишнянська ТГ)
- Тур’є-Горішнянська школа I ст. (Стрілківська ТГ)
- Смеречанська школа (Стрілківська ТГ)
- Дністрицька школа (Стрілківська ТГ)
- Головецько-Золотнівська школа (Стрілківська ТГ)
- Верхньоволосяянська школа (Стрілківська ТГ)
- Білицька загальноосвітня школа I ст. (Старосамбірська ТГ)
- Загір’янський заклад загальної середньої освіти І ст. (Солонківська ТГ)
- Піщанський заклад загальної середньої освіти І ст. (Стрийська ТГ)
- Рудківський заклад загальної середньої освіти І ст. (Ходорівська ТГ).
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