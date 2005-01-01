На Львівщині виявили двох потопельників

У неділю, 10 червня, під час купання у річці Західний Буг у Червонограді потонув місцевий 45-річний мешканець.

Його тіло у понеділок, 11 червня, о 18:30 підняли водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

У ставку у с. Ражнів на Бродівщині у понеділок о 9:30 втопився 27-річний мешканець с. Руда-Брідська. Його тіло водолази підняли о 15:30.

Нагадаємо, 9 червня під час відпочинку на озері Задорожнє, що біля села Дроговиж Миколаївського району потонув 52-річний мешканець села Квасів Волинської області. З води тіло чоловіка витягли друзі.