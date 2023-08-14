Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому за незаконний продаж боєприпасів. Сержант уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і його звільнили від відбування тюремного ув’язнення, призначивши дворічний умовний термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, сержант увійшов до складну злочинної групи з незаконного продажу боєприпасів та вибухових речовин. Військовий перебував на посаді начальника пункту бойового постачання під час проведення навчальних стрільб на території одного з полігонів і на початку 2023 року передав своїм спільникам понад 800 патронів для автоматів та кулеметів системи Калашникова, карабінів СКС і тд. У вироку вказано, що організатор схеми на початку лютого продав цю оптову партію патронів за 17 тис. грн, які учасники схеми поділили між собою.

Після цього військовослужбовець ще двічі передавав своїм спільникам загалом більше 2 тис. патронів, які його спільники потім продали загалом за 48 тис. грн. Під час проведення обшуку в помешканні військового правоохоронці виявили ще близько 1700 патронів. У матеріалах справи вказано, що військовий «придбав патрони у невстановленому місці».

Дії обвинуваченого кваліфіковані правоохоронцями, як незаконне носіння, зберігання, передача боєприпасів і вибухових речовин з метою збуту та їх збут без передбаченого законом дозволу.

Військовий визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який визнав обвинуваченого винним у незаконному поводженні з зброєю та боєприпасами, призначивши йому п’ять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.