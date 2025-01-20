Водійка залишила місце ДТП, однак поліцейські встановили її місцеперебування

У неділю ввечері, 19 січня, у селі Кам’яне Стрийського району внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 44-річний пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водійка автомобіля Audi Q5, 34-річна жителька одного з сіл району, здійснила наїзд на пішохода, 44-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої. Водійка залишила місце ДТП, однак поліцейські встановили її місцеперебування.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.