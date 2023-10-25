Невдовзі суд обере водію запобіжний захід

У вівторок ввечері, 24 жовтня, на автодорозі «Ковель-Червоноград-Жовква» у селі Туринка Львівського району трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула 22-річна дівчина. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot Partner, 29-річний житель Червонограда, здійснив наїзд на 22-річну пішохідку, місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм вона померла на місці події.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, водій їхав на великій швидкості та збив 22-річну дівчину на пішохідному переході.

Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.