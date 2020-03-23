На Львівщині введуть режим надзвичайної ситуації

23 березня відбулось позачергове засідання обласної комісії ТЕБ і НС

З 24 березня у Львові та всій Львівській області вводять режим надзвичайної ситуації. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«За підсумками засідання ухвалили рішення про визначення ситуації, що склалася на території області у зв’язку з поширенням ГРВІ, спричиненої коронавірусом, як надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня», – зазначив Максим Козицький.

Усі органи переведено у режим роботи у в умовах надзвичайної ситуації. Комісія сформує перелік підприємств, що забезпечуватимуть життєдіяльність області.

«Головне питання: чи працюватимуть завтра підприємства, які працювали сьогодні? Відповідь: так працюватимуть! Рішення про закриття ніхто не приймав», — запевнив міський голова Львова Андрій Садовий.

Керівником робіт із ліквідації наслідків епідемії визначили профільного заступника голови ОДА Іван Собка. Він має визначити склад та структуру штабу, що напрацює план заходів із ліквідації наслідків.

До слова, раніше через поширення коронавірусу надзвичайну ситуацію оголосили у Києві, а також Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській та Івано-Франківській областях, а 23 березня – у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Нагадаємо, у Львові зафіксували вже другий випадок захворювання на коронавірус. З підозрою на коронавірус у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 61 пацієнт, на самоізоляції – 43 людини.

Що таке надзвичайна ситуація?

Відповідно до чинного законодавства, під надзвичайною ситуацією слід розуміти ситуацію на окремій території, за якої порушуються нормальні умови життя населення. Режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи людей, але встановлює певні обов'язки для громадян.

Юристи львівської мерії пояснили, як ліквідація наслідків надзвичайної ситуації може впливати на життя людей в часи пандемії.

Що має і може робити влада під час надзвичайної ситуації: