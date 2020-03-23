На Львівщині зафіксували вже другий випадок захворювання на коронавірус

У Львівській обласній інфекційній лікарні станом на ранок 23 березня перебуває 61 пацієнтів з підозрою на коронавірус

Центр громадського здоров’я України оприлюднив нові дані щодо кількості хворих на коронавірус. Згідно з ними станом на 22:50 неділі, 22 березня, на Львівщині зафіксовано другий випадок захворювання на коронавірус.

«Львівська область – 2, з них один протягом цієї доби», – сказано у повідомленні Центру.

У понеділок, 23 березня, прес-служба ЛОДА повідомила, що позитивний результат на Covid-19 виявлено у жінки, 1969 року народження. Вона погано себе почувала і здала аналізи на коронавірус в обласну інфекційну лікарню.

За словами директорки департаменту гуманітарної політики і керівниці міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галини Слічної, пацієнтка зі Львова. 8 березня вона приїхала до Львова з Австрії.

«Оскільки не було симптомів загострення, то вона знову була відправлена на самоізоляцію. Коли прийшли результати аналізів, вони підтвердили захворювання на коронавірус. Її стан зараз нормальний, вона перебуває на обсервації», - повідомила Галина Слічна на брифінгу, 23 березня.

Вона додала, що хвора контактувала зі своїм чоловіком та двома дітьми.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на коронавірус у Львові зафіксували 20 березня. Захворів 58-річний львів’янин, лікар, який нещодавно повернувся з Німеччини.

Станом на ранок 23 березня в Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні з підозрою на коронавірус перебуває 61 пацієнт, на самоізоляції - 43 людини.

P.S. Як повідомив у Facebook заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник, сьогодні з Києва надійшли результати досліджень аналізів 24 пацієнтів, у яких підозрювали коронавірус. З них лише один позитивний, у 51-річної жінки.