Перший випадок коронавірусу офіційно підтвердили у Львові

У Львові виявили першого хворого на корновірус

У п'ятницю, 20 березня, у Львові зафіксували першого хворого на коронавірус Covid-19. Це мешканець Львова, який нещодавно повернувся з Німеччини. Він повівся дуже відповідально – у перший же день після повернення здав аналізи у приватну лабораторію, а відтак самоізолювався. Отримавши позитивний результат на коронавірус, чоловік відразу ж звернувся до інвекційної лікарні.

«Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1961 р.н, який 13 березня повернувся з Німеччини)... Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування», – написав у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України.

Також Андрій Садовий написав: «Окремо хочу підкреслити відповідальність людини, про яку мова. Повертаючись із Німеччини чоловік, який сам є лікарем, усвідомлював, що є в групі ризику. Відтак у перший ж день після повернення здав аналізи в приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні. Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів хвороби немає, але перебуватиме й надалі під контролем».

«Аналізи забирали 13 березня і отримали позитивний результат. На сьогоднішній день пацієнт без симптомів. У дружини аналіз негативний. Повторні аналізи пацієнту набрали і відправили в Київ. Чоловіка перевели на домашній карантин. Він чекав результатів, у нього не було симптомів. Чоловік сам звернувся в інфекційну лікарню з документальними результатами. Він здоровий, переніс хворобу», – повідомили в прес-службі ЛОДА, посилаючись на директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрія Васька.

Як наголосив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, львів’янин здав аналізи про всяк випадок, бо розумів про небезпеку. Проте жодних симптомів хвороби у нього не було.

Нагадаємо, як раніше інформував ZAXID.NET, станом на ранок, 20 березня, на Львівщині не було жодного лабораторно підтверджено випадку захворювання на коронавірус.

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