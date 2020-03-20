До Львова надійшли результати досліджень на коронавірус 14 пацієнтів

За словами директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Романа Павліва, результати досліджень ще п'ятьох пацієнтів мають надійти ще сьогодні

Вранці, 20 березня, до Львова з лабораторного Центру громадського здоров’я прийшли ще 11 результатів досліджень аналізів людей з підозрою на коронавірус, що зараз перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Усі вони негативні, тобто, у хворих немає коронавірусу, повідомив ZAXID.NET директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлів.

За словами Романа Павліва, наразі надходять результати досліджень, які були відправлені до Києва у понеділок, 16 березня, до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я України.

«Усього у понеділок, 16 березня, ми відправили 19 зразків біологічного матеріалу, який відібрали у пацієнтів з підозрою на коронавірус. Усі вони повернулися з-за кордону з країн, де зафіксовано це захворювання. У 14 з них (про трьох ми повідомляли раніше) результати негативні, тобто, ці люди не хворі на коронавірус. В одних діагностували грип, що протікав у важкій формі, в інших респіраторні захворювання, але не коронавірус. У ситуації, що склалася, краще зайвий раз перестрахуватися, ніж щось пропустити», – каже Роман Павлів.

Результати ще п’ятьох пацієнтів, які відправили в лабораторію до Києва 16 березня, мали б бути відомі сьогодні, 20 березня.

Результати досліджень, які зі Львова в лабораторію Центру громадського здоров’я відправляли впродовж цього тижня будуть відомі вже наступного тижня.

Нагадаємо, станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків випадків зараження коронавірусом Covid-2019, з них 10 за останню добу: