На Львівщині за два дні на кір захворіло майже 300 мешканців

За два дні зафіксовано майже 300 випадків захворювання на кір. Найчастіше хворіють школярі

На Львівщині захворювання на кір невпинно зростає. За два дні – 5, 6 листопада захворіло майже 300 мешканців області. Найбільше хворіють учні шкіл, що неподалік Львова, повідомила ZAXID.NET лікар-епідеміолог львівського обласного лабораторного центру Любомира Бойко.

У школі ЗСШ №74, що у селищі Рудне, станом на 7 листопада захворіло вже 30 школярів. У 1-А класі, де захворіло 17 дітей, до кінця тижня призупинено навчання.

«Учора, 6 листопада, було 22 хворих дітей, нині вже є 30. Найбільше діти хворіють у початковій школі – 1, 2 і 3 класи. Є двоє хворих і у 7 класі, один - у 6-му. У 1-А класі, де захворіло найбільше дітей, до 9 листопада призупинено навчання. Інші учні наразі ходять на навчання», - повідомив ZAXID.NET директор школи №74 Михайло Юрків.

За словами начальниці освіти ЛМР Зоряни Довганик, сьогодні будуть аналізувади дані захворюваності на кір у школі в селищі Рудне і приймати відповідне рішення.

«Якщо сьогодні, 7 листопада, ми отримаємо листа від керівника навчального закладу і побачимо, що кількість хворих зросла, і це буде стосуватися певних класів, то будемо рекомендувати зупинити навчання у тих класах. Раніше ми рекомендували призупинити навчання у 1-А класі, бо там захворіло найбільше учнів. Якщо в одному класі захворіло троє дітей, рекомендуємо навчання призупинити. Найбільша біда у тому, що батьки не хочуть вакцинувати дітей, тому й маємо спалах захворювання», - повідомила Зоряна Довганик.

Села Лапаївка, Зимна Вода і селище Рудне розташовані неподалік. Спалах кору у середині жовтня зафіксували у Лапаївці, там станом на 7 листопада захворіло 44 школярі. Діти з Зимної Води ходять в школу в Лапаївці, Рудне, тому захворювання на кір легко передається і швидко розповсюджується.

Через зростання захворюваності на кір від 7 до 14 листопада продовжено канікули і у ЗСШ №1 у с. Зимна Вода Пустомитівського району. Там станом на 7 листопада захворіло 13 учнів.

«Багато учнів с. Зимна Вода навчаються в школі у с. Лапаївка, де було зафіксовано спалах кору. А діти спілкуються між собою, тож і заразилися. Станом на сьогодні є 13 хворих, тому учням вирішили продовжити канікули до 14 листопада», - повідомив головний лікар Зимноводівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Роман Гонсьор.

За його словами, поодинокі випадки захворювання зафіксовані і у дитячому садочку у с. Зимна Вода. У школі №2 наразі спокійно.

За словами Любомири Бойко, три випадки захворювання на кір зафіксовано і в с. Солонка.

Лікарі кажуть, що хворих може бути і більше, бо якщо діти контактували з хворим, вони все одно захворіють, не дивлячись на те, що не ходять до школи. Зупинити захворюваність можна лише вакцинацією.

Нагадаємо, кір – небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, є у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація. Вакцина, за словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тімко, на Львівщині є - хороша, бельгійська і в достатній кількості.