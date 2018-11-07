На Львівщині за два дні на кір захворіло майже 300 мешканців

Найчастіше хворіють школярі у селах поблизу Львова

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 11:236980

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На Львівщині за два дні на кір захворіло майже 300 мешканців
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За два дні зафіксовано майже 300 випадків захворювання на кір. Найчастіше хворіють школярі

На Львівщині захворювання на кір невпинно зростає. За два дні – 5, 6 листопада захворіло майже 300 мешканців області. Найбільше хворіють учні шкіл, що неподалік Львова, повідомила ZAXID.NET лікар-епідеміолог львівського обласного лабораторного центру Любомира Бойко.

У школі ЗСШ №74, що у селищі Рудне, станом на 7 листопада захворіло вже 30 школярів. У 1-А класі, де захворіло 17 дітей, до кінця тижня призупинено навчання.

«Учора, 6 листопада, було 22 хворих дітей, нині вже є 30. Найбільше діти хворіють у початковій школі – 1, 2 і 3 класи. Є двоє хворих і у 7 класі, один - у 6-му. У 1-А класі, де захворіло найбільше дітей, до 9 листопада призупинено навчання. Інші учні наразі ходять на навчання», - повідомив ZAXID.NET директор школи №74 Михайло Юрків.

За словами начальниці освіти ЛМР Зоряни Довганик, сьогодні будуть аналізувади дані захворюваності на кір у школі в селищі Рудне і приймати відповідне рішення.

«Якщо сьогодні, 7 листопада, ми отримаємо листа від керівника навчального закладу і побачимо, що кількість хворих зросла, і це буде стосуватися певних класів, то будемо рекомендувати зупинити навчання у тих класах. Раніше ми рекомендували призупинити навчання у 1-А класі, бо там захворіло найбільше учнів. Якщо в одному класі захворіло троє дітей, рекомендуємо навчання призупинити. Найбільша біда у тому, що батьки не хочуть вакцинувати дітей, тому й маємо спалах захворювання», - повідомила Зоряна Довганик.

Села Лапаївка, Зимна Вода і селище Рудне розташовані неподалік. Спалах кору у середині жовтня зафіксували у Лапаївці, там станом на 7 листопада захворіло 44 школярі. Діти з Зимної Води ходять в школу в Лапаївці, Рудне, тому захворювання на кір легко передається і швидко розповсюджується.

Через зростання захворюваності на кір від 7 до 14 листопада продовжено канікули і у ЗСШ №1 у с. Зимна Вода Пустомитівського району. Там станом на 7 листопада захворіло 13 учнів.

«Багато учнів с. Зимна Вода навчаються в школі у с. Лапаївка, де було зафіксовано спалах кору. А діти спілкуються між собою, тож і заразилися. Станом на сьогодні є 13 хворих, тому учням вирішили продовжити канікули до 14 листопада», - повідомив головний лікар Зимноводівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Роман Гонсьор.

За його словами, поодинокі випадки захворювання зафіксовані і у дитячому садочку у с. Зимна Вода. У школі №2 наразі спокійно.

За словами Любомири Бойко, три випадки захворювання на кір зафіксовано і в с. Солонка.

Лікарі кажуть, що хворих може бути і більше, бо якщо діти контактували з хворим, вони все одно захворіють, не дивлячись на те, що не ходять до школи. Зупинити захворюваність можна лише вакцинацією.

Нагадаємо, кір – небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, є у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація. Вакцина, за словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тімко, на Львівщині є - хороша, бельгійська і в достатній кількості.

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