У понеділок, 21 березня, на Львівщині зафіксували рекордну кількість тривожних сирен. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про причини тривог і закликав мешканців області не ігнорувати сирени.

Упродовж доби, 21 березня на території області п’ять разів лунали тривожні сирени. За словами Максима Козицького, сирени сповіщали про небезпеку атак з території Білорусі та Чорного моря.

«Двічі повідомляли про небезпеку через старт ракет Іскандер з території республіки Білорусь, один раз попереджали про наліт стратегічної авіації Росії з акваторії Чорного моря. Також сирени сповіщали про загрозу ракетної атаки. Дякую Збройним Силам, які бережуть нас на всіх фронтах», – повідомив Козицький.

Голова ОВА закликав мешканців області не ігнорувати тривожні сирени, не гуляти вулицями та не перебувати з дітьми на майданчиках.

«Біжіть в укриття чи найбільш захищене місце вдома. Наша армія робить все можливе і надможливе, але і від нас залежить», – наголосив Козицький.