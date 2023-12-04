У понеділок, 4 грудня, станом на 08:50 на Львівщині без світла залишаються понад 100 населених пунктів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Без світла залишаються 134 населені пункти у нашій області. 51 – повністю, 83 – частково», – написав Козицький.



Начальник Львівської ОВА зазначив, що фахівці продовжують відновлювати подачу електроенергії там, де це перервалося через негоду. Над відновленням живлення зараз працюють 184 спеціалісти. Залучили 64 одиниці техніки.

«Протягом вихідних на Львівщині вирувала зимова негода – пориви вітру, налипання мокрого снігу на електромережі та дерева, гілки дерев з-за меж охоронних зон падали на проводи. В більшості районів області працівники “Львівобленерго” відновили електропостачання, працювали близько півтисячі енергетиків, однак негода призвела до нових знеструмлень», – йдеться у повідомленні «Львівобленерго».

Знеструмлення зафіксовані на:

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська частини);

Південному РЕМ (Бориславська част.);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька част.);

Карпатському РЕМ (Старосамбріська част.);

ЛМЕМ (Жовківська част.).

Зазначимо, станом на ранок неділі, 3 грудня, без електропостачання на Львівщині було 395 населених пунктів.