На Львівщині запрацюють ще п'ять камер автофіксації порушень
Камери фіксують перевищення швидкості 50 км/год
Із п'ятниці, 27 серпня, на Львівщині ввімкнуть ще п'ять камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Ці камери фіксуватимуть перевищення швидкості 50 км/год.
Як повідомив у четвер, 26 серпня, перший заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, камери запрацюють на локаціях:
- на 16 км+153 автодороги М-11 Львів – Шегині, у напрямку Львова в Бартатові (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 21 км+671 автодороги М-10 Львів – Краковець, у напрямку Львова в Івано-Франковому (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 53 км+580 автодороги М-10 Львів – Краковець, у напрямку Краковця в Наконечному Першому (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 528 км+459 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Луцька в Гамаліївці (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 3 км+360 автодороги М-10-01 Західний обхід Львова, у напрямку Рясне-Руського (обмеження швидкості 50 км/год).
Крім Львівської області, від завтра запрацюють ще 15 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР у Волинській та Київській областях, а також у Запоріжжі, Мелітополі й Кривому Розі. Загалом в Україні вже працюють 77 таких камер. Минулого тижня камери автофіксації порушень ПДР увімкнули у Львові на вул. Хуторівка, 8 та Володимира Великого, 18, що фіксують перевищення швидкості 70 км/год.
Як інформував ZAXID.NET, систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні почали впроваджувати минулого року з Київщини. Раніше ZAXID.NET публікував онлайн-мапу з точними координатами усіх КАФів, які вже працюють та які планується встановити, та постійно її оновлює.
Зараз КАФи фіксують лише перевищення швидкості, проте пізніше система почне фіксувати й інші порушення – наприклад, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.
Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.