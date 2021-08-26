Із п'ятниці, 27 серпня, на Львівщині ввімкнуть ще п'ять камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Ці камери фіксуватимуть перевищення швидкості 50 км/год.

Як повідомив у четвер, 26 серпня, перший заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, камери запрацюють на локаціях:

на 16 км+153 автодороги М-11 Львів – Шегині, у напрямку Львова в Бартатові (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 21 км+671 автодороги М-10 Львів – Краковець, у напрямку Львова в Івано-Франковому (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 53 км+580 автодороги М-10 Львів – Краковець, у напрямку Краковця в Наконечному Першому (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 528 км+459 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Луцька в Гамаліївці (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 3 км+360 автодороги М-10-01 Західний обхід Львова, у напрямку Рясне-Руського (обмеження швидкості 50 км/год).

Крім Львівської області, від завтра запрацюють ще 15 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР у Волинській та Київській областях, а також у Запоріжжі, Мелітополі й Кривому Розі. Загалом в Україні вже працюють 77 таких камер. Минулого тижня камери автофіксації порушень ПДР увімкнули у Львові на вул. Хуторівка, 8 та Володимира Великого, 18, що фіксують перевищення швидкості 70 км/год.

Як інформував ZAXID.NET, систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні почали впроваджувати минулого року з Київщини. Раніше ZAXID.NET публікував онлайн-мапу з точними координатами усіх КАФів, які вже працюють та які планується встановити, та постійно її оновлює.